Amal Clooney a accouché : Retour sur une grossesse ultrastylée !

Le 8 février dernier, un ami du couple a confirmé à l'AFP qu'Amal Clooney (née Alamuddin) était enceinte de jumeaux. Dès lors, le public et les médias ont porté une attention toute particulière à ses choix vestimentaires. L'avocate londonienne de 39 ans est aussi chic sur le tapis rouge d'une prestigieuse cérémonie de récompenses que dans la campagne anglaise, ou au siège des Nations unies !

En matière de style, Amal Clooney a un goût très sûr. La sublime jeune femme apprécie les collections de prêt-à-porter et haute couture récentes et vintage. Sa fidélité au magasin de pièces rares William Vintage, situé entre Bond Street et Regent Park à Londres, témoigne de sa passion pour l'histoire de la mode.

De plus, Amal Clooney possède, en la personne de son époux George, l'un des accessoires les plus convoités par les modeux et modeuses de la planète. Les petits Ella et Alexander hériteront certainement de l'élégance de leurs parents, ce qui les placera d'emblée dans la course au titre d'enfants de stars les plus stylés !