Amal Clooney, enceinte : Sublime face au secrétaire général de l'ONU

Pour les victimes de l'État Islamique, Amal Clooney s'engage et demande de l'aide. Enceinte, l'avocate de 39 ans possède un nouveau soutien de poids : le secrétaire général de l'ONU, qu'elle a rencontré vendredi avec une célèbre activiste...

Suite du séjour d'Amal Clooney à New York. Vendredi 10 mars, l'épouse de George Clooney est retournée au siège de l'ONU pour rencontrer le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Amal n'était pas seule : Nadia Murad, ambassadrice de bonne volonté des Nations unies pour la dignité des survivants de trafic humain et victime de l'État Islamique, a elle aussi pris part à ce rendez-vous de la plus haute importance.

Cet entretien avec le secrétaire général des Nations unies fait suite à la conférence "The Fight against Impunity for Atrocities: Bringing Daesh to Justice" ("Le combat contre l'impunité et les atrocités : amener Daesh devant la justice"), animée le jeudi 9 mars au siège de l'ONU. Amal Clooney y a prononcé un discours, réitéré son engagement contre Daesh et sollicité l'aide du gouvernement irakien et des nations membres de l'union. Elle était, là encore, accompagnée de Nadia Murad, survivante des agissements du groupe terroriste.

Les mondanités de la 42e cérémonie des César passées (George Clooney y a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre), Amal Clooney a retrouvé ses dossiers et l'urgence de la situation au Moyen-Orient. Son combat pour de futurs procès des soldats de Daesh sera long et difficile...