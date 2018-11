Amanda Lear et la rumeur trans : "Ce serait terrible si on en parlait plus"

Sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, la truculente Amanda Lear n'a pas que distribué ses mythiques punchlines, elle a aussi évoqué des aspects plus intimes de sa vie. La star, dont on ne sait toujours pas la date exacte de naissance, a notamment parlé de la rumeur qui veut qu'elle soit née homme...

"C'est très bien... Vous savez, ce serait terrible si on en parlait plus parce que c'est à peu près la seule chose qui m'a rendue intéressante au départ, n'étant pas une grande chanteuse avec une voix extraordinaire. Donc, il fallait bien trouver un truc pour me rendre intéressante (...) On a commencé à dire : 'Mais avec cette voix, est-ce que par hasard ce serait pas un garçon, on sait jamais ? Elle a la voix quand même très grave...' Et donc ça a beaucoup aidé ce côté troublant, inattendu, dans un corps très féminin", a expliqué Amanda Lear. Ce qui n'a pas empêché qu'elle a été presque obligée de poser nue dans Playboy pour prouver l'inverse.

La star, qui publie le livre Délires, affirme que de nos jours elle "s'en tape totalement" de la rumeur qui persiste. Toutefois, alors que l'animateur lui faisait remarquer qu'une personnalité comme Régine continue à blaguer sur le fait qu'elle soit un homme, Amanda Lear a remis les pendules à l'heure. "Mais c'est tellement invraisemblable. Les dates ne correspondent pas. Elle parle de mon service militaire, faites-moi voir une photo de moi au service militaire ! Tout ça est tellement inventé. On m'a demandé ce que je pensais, j'ai répondu : 'Elle dit qu'elle m'a connu quand j'étais un homme et moi quand elle était une femme.'", a-t-elle réagi.

"Mais c'est formidable. Cela fait 40 ans qu'on parle de moi ! C'est génial. On devrait m'avoir enterrée depuis longtemps", a-t-elle conclu.

L'émission a été suivie par 789 000 personnes (8,8% de part d'audience). Un bon score mais un peu moins bien que la semaine précédente avec Stéphane Bern, l'émission ayant alors battu un record d'audience historique avec 1,06 million de curieux (12,9% du public).

Thomas Montet