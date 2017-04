Amanda Seyfried : Post-accouchement, l'actrice est totalement changée

C'est désormais le visage d'une mère heureuse qu'Amanda Seyfried affiche sur les tapis rouges. L'actrice de 31 ans, accompagnée de son mari, a fait une apparition remarquée sur le red carpet de l'événement le plus en vogue de la semaine, le gala des World Of Children Hero Awards à Beverly Hills, mercredi 19 avril 2017.

Souvenez-vous, il y a quelques mois la jeune femme donnait naissance à son premier enfant, fruit de son amour avec son mari Thomas Sadoski. Mais ce n'est pas tout, une semaine avant l'accouchement, son conjoint révélait sur le plateau de James Corden l'avoir épousée en catimini. L'animateur pourtant très proche de la star de Mamma Mia ! ignorait que les deux fiancés s'étaient passé la bague au doigt.

"On s'est enfuis... On s'est envolés quelque part dans le pays, on n'était que tous les deux, on a fait notre truc. On a passé une superbe journée, c'était parfait", a confié le comédien notamment vu dans The Newsroom, avant de livrer une déclaration d'amour à son épouse : "Amanda est la personne que j'aime et que j'admire le plus au monde."

Deux mois après son accouchement, Amanda Seyfried semble nager dans un bonheur monstre. Bye-bye les kilos en trop et les vêtements de femme enceinte, l'égérie des parfums Givenchy affiche sa silhouette tonique et svelte dans les rues d'Hollywood, pour le plus grand plaisir de ses fans...

WJ