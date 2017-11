Amanda Sthers : "Je n'ai pas de mec"

Des histoires d'amour, Amanda Sthers en a connu quelques-unes. Thierry Weinberg, Sinclair... mais la plus belle restera sûrement celle avec Patrick Bruel, avec qui elle a été mariée pendant plus de trois ans. De leur idylle naîtront deux beaux enfants, Léon (12 ans) et Oscar (14 ans). Dans une interview qu'elle nous a accordée avec l'actrice de son film Madame, Rossy de Palma, la réalisatrice de 39 ans a évoqué sa vie sentimentale.

La jeune maman, qui vit à Los Angeles depuis les attentats du 13 novembre 2015, est un coeur à prendre. C'est en tout cas ce qu'elle a confié en jouant au jeu du J'y vais / J'y vais pas. Lorsqu'on lui propose un dîner avec les beaux-parents, Rossy de Palma répond oui d'emblée. Mais Amanda Sthers, qui sortait jusqu'à il y a peu avec un Américain, va prendre le contre-pied. "J'ai de la chance, je n'ai pas de beaux-parents. J'ai pas de mec, donc je n'ai pas de beaux-parents, lâche-t-elle amusée. Mais franchement, c'est pas le meilleur truc d'un couple, les beaux-parents."

Aurait-elle quelque chose à déclarer sur ses anciens beaux-parents ? "Ça dépend, j'en ai eu des très sympas." Et d'ajouter : "Non c'est pas cool ce que je dis, j'ai une belle-mère très sympa." Qui sait, peut-être songe-t-elle à Augusta Kammoun : cette ex-institutrice est à la mère de Patrick Bruel et donc la grand-mère de ses deux enfants...