Amanda Sthers, réduite à son mariage à Patrick Bruel : "J'existais sans lui"

Cette semaine, Amanda Sthers explique son déménagement à Los Angeles avec les deux enfants issus de son mariage avec Patrick Bruel : Oscar, 13 ans, et Léon, 11 ans. Dans le numéro de Paris Match à paraître jeudi, l'auteure et réalisatrice raconte : "L'année dernière a été très lourde, dit-elle en référence aux attentats de 2016. J'avais besoin de faire un break avec les enfants pour voir mon pays de loin et me remettre à l'aimer. Je reste française dans mon coeur, je paie toujours mes impôts en France, mais je ne vois pas pour l'instant ce qui me ferait rentrer." En octobre, elle confiait avoir un amoureux qui vivait justement à Los Angeles. Sa situation sentimentale a-t-elle changé ou l'a-t-elle aidée à se décider ?

Parismatch.fr publie la première partie de cette grande interview où Amanda Sthers revient justement sur son mariage avec Patrick Bruel. Ces deux-là sont séparés depuis 2007, divorcés, mais ils sont restés très proches et même amis. Pour preuve, le chanteur et acteur travaille pour la première fois avec son ex-femme sur le tournage de Holy Lands, attendu en 2018, qu'Amanda Sthers réalise et adapte de son propre roman, Les Terres saintes (2010).

Le couple s'était dit oui en 2004. Amanda Sthers n'avait que 26 ans : "En me mariant avec Patrick Bruel, je suis devenue malgré moi un personnage public. Je savais qu'épouser une personnalité aussi forte que lui emprisonnerait une partie de moi. Je trouve insupportable de résumer les gens à leur position sociale ou à leur mariage. J'existais sans lui." D'autant qu'à cette époque, Amanda Sthers rencontre enfin le grand public avec sa pièce Le Vieux Juif blonde, interprété alors par Mélanie Thierry.

Depuis, elle a signé de nombreux romans et pièces, réalisés ses premiers films. Madame, avec Toni Collette, Harvey Keitel et Rossy De Palma est d'ailleurs attendu le 22 novembre prochain. Amanda Sthers a également fait les gros titres en accompagnant Johnny Hallyday dans l'écriture de son autobiographie, Dans mes yeux (chez Plon, en 2013).