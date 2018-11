Amel Bent amincie et divine en robe moulante : Ses fans sous le charme

Oubliées ses "formes" et ses "rondeurs". Amel Bent affiche une silhouette toujours aussi fine ces derniers mois. Jeudi 29 novembre 2018, la chanteuse de 33 ans a dévoilé en story Instagram une vidéo sur laquelle on peut l'admirer les cheveux lissés, avec une queue de cheval. Elle était vêtue d'une robe moulante à paillettes dorées et offrait à ses abonnés une belle danse. Et ce qui sautait directement aux yeux, c'était sa taille de guêpe !

La maman de Sofia (2 ans) et Hana (1 an) a également partagé une photo avec la même tenue. Elle pose aux côtés des chanteurs Louane et Kendji Girac. "Tu as fondu", "Cette robe vient d'où ? Elle te va tellement bien", "Cette robe qui te va si bien", a-t-on pu lire parmi les nombreux commentaires.