Amel Bent guérie de ses incertitudes : Son mariage et ses enfants, son "remède"

Après la naissance de son deuxième enfant en octobre dernier – une petite fille prénommée Hana –, Amel Bent aurait pu se laisser le temps de profiter de cette nouvelle vie à quatre. Ce n'est pas le choix qu'a fait la chanteuse de 32 ans qui ne chôme pas depuis son accouchement. Actuellement à Strasbourg pour le nouveau spectacle des Enfoirés, Musique !, dont le coup d'envoi a été donné le 16 janvier, la jeune maman endosse pour la première fois le rôle de coach dans The Voice Kids. Animateur de ce programme de divertissement diffusé sur TF1, Nikos Aliagas recueille les confidences de sa nouvelle collègue dans le nouveau numéro de Gala.

Le passionné de photographie dresse le portrait d'une nouvelle recrue "aussi à l'aise dans son fauteuil de coach que sur scène lorsqu'il s'agit de partager une chanson avec Jenifer, Patrick Fiori et Jenifer." Son arrivée dans The Voice Kids la replonge forcément plusieurs années en arrière, lorsqu'elle avait elle-même participé à une émission de découverte de talents, Nouvelle Star. C'était en 2004. "Je revis la même charge émotionnelle qu'à l'époque. Je me revois gamine des étoiles plein les yeux", confie la chanteuse à Nikos Aliagas.

Du temps a passé depuis cette époque et son premier succès, Ma philosophie (coécrit avec la rappeuse Diam's). La jeune femme qui a arrêté ses études après son bac S pour se lancer dans la musique est à présent apaisée, une stabilité qu'elle a trouvée auprès de son mari Patrick Antonelli – qu'elle a épousé en juin 2015 – et de leurs deux filles, Sofia (bientôt 2 ans) et Hana (3 mois). "Je me sens mieux aujourd'hui qu'à mes 20 ans. Moins d'incertitudes. Ce qui a bouleversé mon mariage et mes enfants", confie la chanteuse. Entre de bonnes mains lorsqu'elle est amenée à faire des apparitions publiques, Amel Bent met cette vie de star entre parenthèses lorsqu'elle retrouve les siens. "Dans mon métier, on nous chouchoute, on nous maquille, on nous empêche presque de grandir, c'est agréable mais lorsque je rentre à la maison, je laisse le costume de lumière derrière la porte", conclut la jeune maman dont le plus beau voyage a été à l'hôpital américain de Neuilly, où elle a accouché seule de Sofia le 4 février 2016 alors que son mari se trouvait en détention provisoire après sa mise en examen pour corruption dans une vaste arnaque au permis de conduire.

La photo-confidences de Nikos Aliagas avec Amel Bent est à retrouver dans Gala en kiosques le 17 janvier 2018.