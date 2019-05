Amel Bent : Les couches de ses filles, les Enfoirés, Got... interview VNR

Avec Demain, Amel Bent signe son grand retour dans les bacs. La chanteuse, qui a retrouvé le chemin des studios après avoir eu deux filles, s'est confiée à Purepeople.com. Elle a répondu à l'interview VNR, évoquant les spoilers de Game of Thrones, les couches de ses enfants ou encore les critiques contre les Enfoirés.

Cash et drôle, Amel Bent a joué le jeu d'une interview VNR, évoquant notamment sa vie de maman, elle qui a eu deux petites filles : Sofia (3 ans) et Hana (1 an et demi), nées de son mariage avec Patrick Antonelli. Ainsi, questionnée sur le fait de devoir changer les couches qui débordent, elle a répondu avec humour. "Évidemment qu'une couche qui déborde, ça vénère. Après, bon, quand c'est celles de tes enfants, soi-disant c'est censé moins te vénère. Mais je vous le dis : que ce soit la merde de tes enfants ou la merde des autres, c'est pareil ! La merde, c'est de la merde", a-t-elle confié.

La star a aussi parlé musique, affirmant ne pas être lassée d'être ramenée à son énorme tube Ma Philosophie et clamant que c'est "un cadeau de la vie pour un artiste". En revanche, elle ne comprend pas les critiques récurrentes sur la troupe des Enfoirés. "Tirer sur l'ambulance ça me vénère. (...) Pourquoi aller chercher la petite bête ? Et raconter que 'lui il y va pour ci, lui il y va pour ça'. On s'en fout, c'est le résultat qui compte !", a-t-elle ajouté. Elle n'a pas manqué de rappeler que c'est des millions de repas distribués chaque année.

Amel Bent, qui a également parlé de la télé-réalité et des remarques grossophobes, a aussi évoqué Game of Thrones, dont l'ultime saison a été diffusée le 19 mai. La chanteuse dit avoir réussi à éviter les spoilers, plissant des yeux dès qu'elle voyait quelque chose d'un peu troublant !

Thomas Montet

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.