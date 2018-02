Amel Bent séparée plusieurs mois de sa soeur : Des adieux en famille

Amel Bent voit en sa petite soeur "une tata en or" et bien plus encore : la meilleure des soeurs et la meilleure des amies. La chanteuse de 32 ans va pourtant devoir faire provisoirement sans Mélissa puisque cette dernière part vivre loin, très loin, de la France.

La nouvelle coach de The Voice Kids a ainsi révélé le 21 février que sa petite soeur Mélissa allait passer les cinq prochains mois en Corée du Sud. "Voyage bien ma soeur et profite de cette aventure , Séoul wesh !!! j'arrive pas à y croire... 5 mois ? tu vas nous manquer, je t'aime, on t'aime @instamaymay #notremeilleure #bestsister #bestdaughter #bestaunty #bestfriend", a publié Amel Bent sur sa page Instagram.

Si l'émotion a sans aucun doute été au rendez-vous, pas de larmes sur la photo que la chanteuse a publiée pour accompagner ces quelques mots. Pour ce dernier selfie en famille avant très longtemps, tous les proches d'Amel Bent ont proposé leurs plus beaux sourires.