Amel Bent : Photo inédite de sa petite Sofia, bébé, qui fête ses 2 ans

Le 4 février 2016, Amel Bent endossait un nouveau rôle, celui de maman. Parce que son mari Patrick Antonelli se trouvait en détention provisoire à l'époque, après sa mise en examen pour corruption dans une vaste arnaque au permis de conduire, la chanteuse de 32 ans avait accueilli leur premier enfant seule. Une petite fille prénommée Sofia. Deux ans plus tard, Amel Bent est une femme et une maman comblée, guérie de ses incertitudes, qui savoure chaque jour passé auprès de ses enfants. Et ce dimanche 4 février n'en est pas un comme les autres.

Comme elle l'avait fait pour le premier anniversaire de Sofia, la nouvelle coach de The Voice Kids (TF1) n'a pas manqué de lui souhaiter le deuxième. Et pour marquer le coup en cette journée si spéciale, la jolie brune a fouillé dans ses archives pour retrouver une photo encore jamais vue.

C'est ainsi qu'Amel Bent a proposé à ses 255 000 abonnés d'Instagram de découvrir une photo d'elle avec Sofia, lorsqu'elle n'était encore qu'un bébé. La baby girl, dont le visage est caché par un gros coeur apparaît blottie contre sa maman. "Il y a deux ans je t'ai donné la vie, mais depuis ce jour c'est toi qui m'apprends à vivre... Je t'aime ma fille. #happyBday #2years #princessesofia", commente la chanteuse en légende. Les fans sont sous le charme et envoient de nombreux messages d'anniversaire à Sofia.