Amel Bent (The Voice Kids 5) : Pourquoi elle a failli tout arrêter...

Ce 12 octobre 2018, les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir Amel Bent dans un tout nouveau rôle : celui de coach dans The Voice Kids 5 aux côtés de Soprano, Patrick Fiori et Jenifer.

Interrogée par nos confrères de Télé Star en amont de cette grande première, la chanteuse de 33 ans a révélé qu'elle avait bien failli arrêter sa carrière à plusieurs reprises. "Je l'ai déjà souhaité. Pas plein de fois, mais oui, surtout lorsque j'ai arrêté la musique la dernière fois. Ce que je vivais avec mes enfants était tellement bon, cool, serein, génial... Je sais que je vis un métier merveilleux et que c'est un luxe de vivre de sa passion mais c'est un métier violent à beaucoup d'égards. (...) Vivre une vie simple, c'est un truc que je ne connaissais pas et cette routine me plaisait. Je me suis posé des questions", a-t-elle avoué avec honnêteté.

Une chose est sûre, la chanteuse de Ne retiens pas tes larmes qui venait de donner naissance à sa deuxième fille Hana au moment des auditions – après la naissance de Sofia en février 2016 – était ravie de revenir sur le devant de la scène avec The Voice Kids 5, une expérience qui lui a permis de faire le plein d'ondes positives. "The Voice Kids m'a aidée psychologiquement grâce à ces enfants qui arrivent avec leur insouciance et leur talent. (...) Maintenant, avec du recul, je me dis que je me nourris de mes enfants mais que la musique est aussi ma vie. Je ne veux pas être une mauvaise maman et pas non plus être une chanteuse à mi-temps. Je veux être une maman sereine et présente et une chanteuse accomplie. C'est mon but", a expliqué la star.

Nous voila soulagés !