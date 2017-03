Amélie Neten, la mort de son frère : "Ma mère l'a retrouvé dans son berceau"

Amélie Neten multiplie les interviews dans le cadre de la promotion de son livre Pourquoi tant de haine ? (aux éditions Michel Lafon), en ventes depuis le 23 mars dernier. La jolie Belge de 31 ans est donc revenue sur son expérience dans Secret Story 4 en 2010, les nombreuses critiques dont elle a fait l'objet sur les réseaux sociaux, son avenir ou encore la fois où elle a été agressée alors que son fils Hugo (5 ans) se trouvait à ses côtés.

En revanche, elle n'avait jamais évoqué l'événement qui a bouleversé sa mère avant son interview pour le magazine Public : la mort de son frère. On l'ignorait mais avant elle, ses parents ont accueilli un petit garçon, Christian Junior. Mais ils ont malheureusement dû faire face à un drame, quelques mois après sa naissance : "Avant ma naissance, mes parents ont perdu un fils, Christian Junior, décédé à quatre mois de la mort subite du nourrisson. Ma mère l'a retrouvé dans son berceau, il était tout bleu... Elle a eu beaucoup de mal à s'en relever. J'ai compris plus tard ses absences..."

Quand son fils Hugo est né, Amélie Neten a donc dû "lui faire passer des tests de sommeil" comme l'a révélé Amélie Neten. "Ouf, tout va bien. Il va souvent se recueillir sur la tombe de Christian avec mon père", a-t-elle conclu.

L'ancienne star des Anges n'a toutefois pas caché dans son autobiographie qu'elle a également déjà failli perdre son fils alors qu'elle était encore à la maternité. "J'ai commencé à me déshabiller [pour aller prendre une douche, NDLR] et brusquement, pris d'un pressentiment terrible, sans savoir exactement pourquoi, je me suis mise à crier : 'Mon fils !' Je suis sortie en trombe et j'ai couru vers la chambre. J'ai aperçu sa petite tête dans le couffin, je me suis approchée, il était tout bleu ! J'ai hurlé pour appeler les sages-femmes tout en tapant dans son dos et, soudain, dans un hoquet, il a tout recraché", raconte Amélie dans Pourquoi tant de haine ?

En effet, le nourrisson, victime d'un reflux qui avait fait remonter le lait de son biberon dans sa gorge, était en train de s'étouffer. Plus de peur que de mal heureusement, Hugo a rapidement retrouvé la forme. "Là, j'ai pensé qu'il aurait suffi que je rentre directement dans la douche et que j'en ressorte cinq minutes plus tard pour que mon fils ne soit plus là aujourd'­hui", se souvient-elle.

L'intégralité de l'interview d'Amélie Neten est à retrouver en intégralité dans le magazine Public en kiosques ce vendredi 31 mars 2017.