Anaïs Camizuli célibataire : Elle révèle la raison de son divorce !

Début juillet, Anaïs Camizuli faisait une annonce choc. Son mari Sultan et elle avaient pris la décision de divorcer. "Je ne vous donnerai pas les raisons pour lesquelles on a décidé de se séparer, ça ne regarde que nous. Maintenant je voulais vous remercier pour tous vos messages. (...) Je vous demande de respecter le choix qu'on a fait. Dans le contexte dans lequel j'ai écrit, je parle d'enfant mais non je ne suis pas enceinte, je ne l'ai jamais été, (...) on n'avait pas envie de faire souffrir un enfant si on se séparait plus tard, tout simplement. (...) Dans la vie, il faut faire des choix, la vie continue. Je vais continuer mes snaps ! (...) Merci encore pour votre soutien", a-t-elle dit sur Snapchat le 4 juillet 2018. Depuis, elle a un peu changé d'avis.

La gagnante de Secret Story 7 a en effet fini par dévoiler les raisons de leur séparation lors d'une séance de questions-réponses avec ses fans, sur Instagram. "On ne s'entendait plus", a-t-elle écrit. Et, à la question "Comment vas-tu depuis ta séparation ?", elle a répondu : "Ça va... Je relativise. Ma famille a la santé, c'est le plus important." Anaïs Camizuli a ensuite assuré qu'elle ne regrettait pas de s'être mariée à Sultan et qu'ils avaient passé "de bons moments malgré tout".