Anaïs Camizuli enceinte : Masque de grossesse, cernes... Elle montre tout !

Anaïs Camizuli, ex-candidate de l'émission Secret Story 7, s'affiche très naturelle pour le plus grand plaisir de ses fans. La jeune femme de 31 ans vit intensément sa première grossesse et partage tous les petits tracas et tous les petits bonheurs de la vie d'une future maman. Le 15 juin 2019, Anaïs a même osé s'afficher face à l'objectif en plan rapproché sur son compte Instagram.

Elle a commente : "Petit masque de grossesse , Sourcils pas épilés , cernes ... mais tellement que du bonheur ✨✨ Hâte que tu sois la ma Fille." Suivie par plus d'un million d'abonnés, la photo d'Anaïs a vite fait réagir ses nombreux followers.

"Le plus beau des visages, celui d'une future maman"

"Enfin un personnage de télé-réalité avec des vrai sourcils c'est tellement plus beau et naturel, tu es superbe !" Une autre fan a écrit : "Le plus beau des visages, celui d'une future maman." Ses fans sont nombreux à la féliciter pour sa beauté naturelle : "Anaïs tu fais tellement naturel par rapport à d'autres. Vivement que ta fille naisse. Tu pourras bien en profiter. Plein d'amour et de bonheur pour toi."

Une autre fan de la star de télé-réalité a écrit : "Filtre ou pas filtre...tu portes la vie il n y a rien de plus beau...Courage ma belle les dernières semaines sont les plus longues mais c'est que du bonheur puissance 1000 une fois bébé dans tes bras..."

Récemment, la meilleure amie d'Eddy avait précisé qu'elle avait pris 16 kilos "d'amour" au cours de sa grossesse. Comblée, la femme de Sultan va accueillir une petite fille d'ici quelques semaines. Elle a d'ailleurs averti qu'elle ferait un petit break sur les réseaux sociaux après son accouchement.