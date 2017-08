Anaïs Camizuli (Secret Story 7), mariée et épanouie : Sa déclaration à Sultan...

Anaïs Camizuli (29 ans) est épanouie et le fait savoir.

C'est sur Instagram que la jolie gagnante de Secret Story 7 (TF1) a pris la parole le 4 août dernier afin de souhaiter un très bel anniversaire à son mari Sultan. "Ma chance. Happy Birthday. Je t'aime <3", a-t-elle simplement écrit sans laisser la possibilité à ses admirateurs de commenter le cliché romantique. Celui-ci, sur lequel on ne voit toujours pas le visage de son époux, a tout de même été "liké" près de 40 000 fois !

Le 12 juillet dernier, pile un an après sa rencontre avec Sultan – qu'elle a épousé le 13 mai 2017 –, la jeune femme indiquait déjà sur son compte Instagram en légende d'une photo d'elle et son homme de dos : "Un an. My love. Ma life. Bonheur <3."

Pour rappel, aux dernières nouvelles, la gagnante de SS7 envisageait de partir vivre prochainement aux États-Unis avec son amoureux afin de démarrer une nouvelle vie loin de l'Hexagone. À en croire leurs dernières photos postées sur Instagram, les tourtereaux profitent du Sud de la France avant d'embarquer pour ce grand voyage en septembre.