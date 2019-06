Anastasiya (Les Anges) "détruite" : Elle se confie sur la mort de son compagnon

Anastasiya Buryakovska est en deuil. Samedi 15 juin 2019, l'ancienne candidate de The Game of Love et des Anges de la télé-réalité (saison 11, en 2019) a annoncé à ses abonnés Instagram que son petit ami Steve avait perdu la vie et qu'une cagnotte avait été lancée pour aider sa famille à organiser les obsèques.

Pour la première fois, la jeune femme de 26 ans s'est exprimée sur les circonstances de son décès, auprès de nos confrères de Public. Par respect pour les proches du jeune homme de 27 ans, la candidate de télé-réalité n'a pas souhaité tout dévoiler. "Il a trouvé la mort dans des circonstances que nous ne pouvons pas décrire. On est tous dévastés, c'était tellement inattendu", a simplement confié Anastasiya.

La jeune femme a ensuite expliqué qu'elle était en couple avec Steve depuis environ deux ans. C'est par le biais d'amis qu'ils avaient fait connaissance. Après avoir longuement discuté sur Snapchat, ils ont pris la décision de se rencontrer et d'emménager rapidement ensemble. "Notre relation était compliquée. On s'est pas mal séparés, remis ensemble, re-séparés... Mais on finissait toujours par se retrouver, parce qu'en fait, on était incapables de rester longtemps loin de l'autre", a ajouté la belle blonde.

Steve, qui espérait devenir agent de joueurs de football, était une personne profondément gentille et souriante. Un rayon de soleil pour ses proches. Aujourd'hui, tous sont bien évidemment au plus mal face à ce drame. Anastasiya, qui se dit "détruite", fait tout pour rester forte afin de soutenir au mieux la famille de son regretté compagnon. "Je n'arrive même pas à snaper. Je n'ai envie de rien. Je me concentre sur l'enterrement qui va bientôt avoir lieu. (...) Pour le moment, je ne me vois pas d'avenir sans lui", a conclu l'Ukrainienne.

L'intégralité de l'interview d'Anastasiya est à retrouver dans le magazine Public du 21 juin 2019.