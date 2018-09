Andréane (Les Anges) taclée par Rémi : "Tu peux te le mettre où je pense"

Le torchon brûle entre Andréane et Rémi. Lors de l'épisode des Vacances des Anges 3 (NRJ12) du 4 septembre 2018, les téléspectateurs ont découvert que les deux candidats avaient eu un accident de buggy, une petite voiture tout terrain équipée d'une carrosserie ouverte.

À la suite de cela, la belle blonde a notamment eu une commotion cérébrale et elle a été défigurée comme elle l'a dévoilé sur Instagram en dévoilant des images chocs. Elle a ensuite expliqué qu'elle regrettait de ne pas avoir reçu d'excuses de la part de Rémi. Furieux, Le beau brun n'a pas tardé à répliquer : "Depuis quand je ne m'excuse pas ? Bizarre, tu ne parles pas de mon état moral et psychologique après l'accident. Pourtant, tu étais au courant. Tu es la seule victime ? (...) Malgré tout, elle a bien réussi son buzz." Il a ensuite promis de dévoiler sa vérité.

Une vérité qu'Andréane est pressée de connaître puisqu'elle a assuré ne pas avoir menti. "Ton état psychologique et moral ? Tu ne pourrais pas plus m'insulter en ce moment. L'accident est arrivé le 28 mai. Je suis venue chercher mes affaires dans la semaine et j'ai dit aux autres que ça me faisait chier parce que je n'avais toujours pas eu de message d'excuses. (...) Le dimanche suivant, tu étais avec Bryan et Elisa au bar en train de te saouler la gueule. Donc, ton état psychologique, le moral...Tu peux le mettre où je pense", s'est insurgée la jolie blonde. Et de rappeler qu'elle aurait sans doute des séquelles toute sa vie à cause de cet accident.

Andréane a également précisé qu'elle avait demandé un casque pour être en sécurité dans le buggy. Mais, on lui aurait répondu que c'était inutile puisqu'il y avait des cages autour du véhicule.