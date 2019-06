Angela Merkel à nouveau prise de tremblements, sa santé inquiète

Le 27 juin 2019, Angela Merkel a participé à une cérémonie officielle organisée au château de Bellevue, à Berlin, pour la prise de fonctions de la nouvelle ministre de la Justice Christine Lambrecht. Lors de l'événement retransmis en direct à la télévision allemande, la chancelière de 64 ans a attiré l'attention à cause de tremblements survenus au cours du discours du président fédéral, Frank-Walter Steinmeier, qu'elle a tenté de maîtriser en croisant les bras. Selon un photographe de l'agence de presse DPA présent sur place, cette crise de tremblements a duré deux minutes. Ce n'est qu'une fois autorisée à faire quelques pas qu'Angela Merkel a réussi à les faire cesser.

Ces tremblements ne susciteraient pas une si grande inquiétude si la chancelière, en poste depuis 2005, n'avait vécu un épisode similaire quelques jours plus tôt.



En effet, le 18 juin dernier, alors qu'elle recevait à Berlin le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, Angela Merkle avait tremblé de tout son corps. Des images impressionnantes qui avaient largement circulé. La responsable politique s'était rapidement exprimée et avait mis ces symptômes sur le compte d'une déshydratation. "J'ai bu au moins trois verres d'eau, c'est ce qui m'a manifestement manqué et, à présent, je me sens très bien", avait-elle expliqué.