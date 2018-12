Angelina Jolie aurait-elle monté son fils Pax contre Brad Pitt ?

Le divorce ultramédiatisé des Brangelina continue d'alimenter les colonnes des tabloïds américains et notamment du magazine Us Weekly. Très disert sur la guerre qui oppose Angelina Jolie à Brad Pitt depuis la demande de divorce déposée par la comédienne en septembre 2016, le média a fait une révélation qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Alors qu'Angie fait tout pour obtenir la garde exclusive des enfants – Maddox, 17 ans, Pax, 15 ans, Zahara, 13 ans, Shiloh, 12 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 10 ans –, Us Weekly dévoile que la mère de famille aurait confié à son fils Pax un secret de famille qui, pour beaucoup, ne devrait pas être raconté à un enfant.

En effet, Brad Pitt n'aurait "jamais voulu adopter" le jeune garçon. Cette révélation d'Angelina Jolie a eu pour conséquence de "détériorer la relation de Pax et son père", "même si Brad n'a jamais confirmé ces paroles". Ils ne se verraient presque plus d'après cette source proche du dossier, même si l'acteur américain refuse de lâcher prise et cherche à rester en contact. Il est avancé que Brad aurait été agacé qu'Angelina le pousse à adopter Pax, quelques semaines à peine après la naissance de Shiloh, leur premier enfant biologique. "Pax a plus besoin de moi que Shiloh" aurait-elle déclaré, ce qui avait créé de la discorde dans leur couple à l'époque. De quoi expliquer pourquoi Angelina s'était rendue seule à l'orphelinat Tam Binh, à Hô Chi Minh Ville au Vietnam, où elle avait adopté le petit Pham Quang Sang en tant que mère célibataire, avant que Brad Pitt ne reconnaisse l'adoption de tous les enfants de sa femme (Maddox, Pax et Zahara). En février 2008, la cour de justice pour enfants de Los Angeles reconnaissait l'adoption de l'enfant par le couple.

Angelina Jolie à nouveau réprimandée ?

Ce n'est pas la première révélation choc qui concerne les enfants adoptifs des Brangelina. Une dispute à bord d'un jet privé en août 2006 entre Brad et Maddox avait été la goutte d'eau pour Angie, d'autant que son mari était apparemment sous l'emprise de l'alcool. La relation entre le père et l'aîné s'était largement dégradée ensuite, Maddox ne souhaitant plus voir Brad. Selon Us Weekly et son insider bien informé, le père de famille aurait "déjà accepté qu'il ne serait probablement pas capable de renouer avec son fils". "Maddox a toujours été têtu et protecteur envers sa mère. Il était même le confident d'Angelina pendant le divorce", assure encore ce proche.

Voilà une nouvelle révélation qui, si elle est avérée, risque de faire des dégâts dans le dossier... d'Angelina Jolie. Exigeante, elle a longtemps refusé de faire des concessions alors que son mari voulait voir les enfants. Les travailleurs sociaux ont même épinglé l'actrice pour avoir tenté de "gâcher les relations entre père et enfants", créant ainsi "un environnement instable". Pendant ce temps-là, la star de Maléfique s'affichait radieuse et heureuse dans les rues de Los Angeles en compagnie de ses six enfants.