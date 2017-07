Angelina Jolie de nouveau face à la maladie après le tumulte du divorce

Au mois de septembre 2016, le couple de Brad Pitt et Angelina Jolie s'est officiellement effondré. L'actrice et réalisatrice a demandé le divorce, voulant ainsi se séparer du père de ses six enfants, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne. Près d'un an plus tard, dans les pages du prestigieux magazine Vanity Fair (édition américaine) pour lequel elle pose en couverture, la star de 42 ans se confie avec une franchise délicate. Elle a ainsi abordé, avec pudeur, les raisons qui l'ont conduit à la rupture, mais pas seulement. Rayonnante sur le papier glacé, elle révèle également les problèmes de santé dont elle est victime.

La célèbre Lara Croft est une femme vaillante qui a affronté une double mastectomie et l'ablation de ses ovaires, voulant réduire au maximum les risques de cancer, elle qui possède, comme sa mère tant regrettée, le gène BRCA1. Forte, l'artiste a dû faire face à d'autres épreuves.

Dans Vanity Fair, elle confie notamment souffrir d'hypertension et d'une paralysie de Bell, qui se caractérise par la paralysie de tous les muscles faciaux. "Je ne peux pas dire si c'est la ménopause ou si c'est juste l'année que j'ai eue", déclare-t-elle. "Parfois, les femmes se font passer en dernier dans leur famille, jusqu'à ce que leur santé en pâtisse. Je me sens à présent plus comme une femme entière parce que je fais des choix intelligents et je fais passer ma famille en premier, tout en étant responsable de ma vie et de ma santé." Pour lutter contre cette faiblesse musculaire soudaine qu'elle ressent parfois, Angelina Jolie a bénéficié des bienfaits de l'acupuncture.