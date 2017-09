Angelina Jolie, maman fière et radieuse avec Maddox (16 ans) et Pax (13 ans)

En pleine tournée promotionnelle pour défendre la sortie de son nouveau long métrage en tant que réalisatrice D'abord ils ont tué mon père (sur Netflix le 15 septembre), Angelina Jolie a profité de son passage au Festival international du film de Toronto (TIFF) pour s'afficher en grande forme au bras de ses fils aînés, Maddox (16 ans) et Pax (14 ans en novembre prochain).

Lundi 11 septembre, rieur et complice pour saluer les photographes, le trio a effectivement signé une apparition remarquée sur le tapis rouge de l'événement. C'est la première fois que la star hollywoodienne de 42 ans (en robe noire Ralph & Russo) prenait officiellement la pose avec ses deux grands fils. Il faut dire que Maddox et Pax sont tout aussi fiers de présenter ce film très important à leurs yeux. Sur le tournage, le premier (né au Cambodge, où le film a été tourné) était l'un des producteurs exécutifs, tandis que le second était photographe de plateau. "C'était un vrai bonheur. Je veux qu'ils aient une forte éthique du travail. Lorsque je jetais un coup d'oeil et que je voyais Maddox et Pax travailler avec les autres membres de l'équipe, (...) c'était vraiment merveilleux", a déclaré l'ancienne compagne de Brad Pitt au site Entertainment Tonight Canada.

Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (9 ans) étaient également présents à l'événement, bien qu'ils n'aient pas posé sur le tapis rouge. La veille, les quatre frère et soeurs de Maddox et Pax s'étaient rendus sans eux à l'avant-première du film d'animation The Breadwinner.

Quelques heures après la grande première de D'abord ils ont tué mon père à Toronto, Angelina Jolie s'est ensuite rendue au sommet Women in the World Canada, où elle a pris la parole au micro après avoir rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La comédienne et l'homme politique ont pris part à une conférence afin d'évoquer la discrimination, l'instauration de l'égalité des sexes et la violence à l'égard des femmes.