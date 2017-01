Angelina Jolie s'offre un nouveau rôle inattendu...

Alors qu'elle revient tout doucement sous les projecteurs médiatiques, Angelina Jolie s'offre un rôle dans lequel on ne l'avait encore jamais vue : muse beauté. En effet, l'actrice américaine, ex-égérie Vuitton, a été choisie pour représenter le nouveau parfum féminin de la maison Guerlain...

Pour le moment, on ne sait encore rien de cette fragrance qui sera dévoilée en mars prochain, mais Guerlain a trouvé un bon moyen d'entretenir le suspense en annonçant, ce lundi 23 janvier, une collaboration inattendue avec la star hollywoodienne. "On crée toujours pour une femme qu'on admire", disait Jacques Guerlain, comme ne manque pas de rappeler la maison française dans son communiqué de presse. Ainsi, entre l'actrice et la marque, cela ne pouvait que coller. Ce partenariat a été initié par Thierry Wasser, maître parfumeur de Guerlain, qui "a trouvé son inspiratrice en la personne d'Angelina Jolie pour exprimer les différentes facettes de la féminité. Une féminité moderne faite de choix, d'émotions et de rêves".

En outre, Angelina Jolie ne pouvait pas refuser puisqu'elle entretient personnellement avec Guerlain un lien qui remonte à l'enfance. En effet, sa regrettée maman Marcheline Bertrand aimait particulièrement sa poudre Guerlain et l'actrice en a gardé le souvenir... L'actrice, qui gère les derniers détails de son divorce avec Brad Pitt, aurait accepté la proposition de nouer un partenariat en décembre 2015, alors qu'elle était au Cambodge où elle dirigeait son prochain film First They Killed My Father.

Angelina Jolie a d'ores et déjà indiqué à Guerlain que son cachet pour la campagne publicitaire sera reversée à des oeuvres caritatives. On n'en attendait pas plus de la star, envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et co-fondatrice de l'Initiative de prévention contre la violence sexuelle.

