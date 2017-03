Angelina Jolie se remémore sa mère adorée, dix ans après sa mort

Fin janvier, la maison Guerlain annonçait l'arrivée de sa nouvelle ambassadrice de charme en la personne d'Angelina Jolie, choisie pour être l'égérie du nouveau parfum Mon Guerlain. Une grande première pour la star américaine, qui n'avait jamais décroché de contrat beauté en l'espace de plus de vingt années de carrière.

Dans un entretien accordé le 16 mars au magazine Hello!, l'actrice de 41 ans est ainsi revenue sur les dessous de cette collaboration exceptionnelle, révélant les raisons qui l'ont poussée à dire oui à Guerlain. En réalité, une seule raison l'a convaincue : la maison française est intimement liée à sa mère disparue, Marcheline Bertrand. "C'était une marque que ma mère adorait et que je connaissais depuis mon enfance. Elle s'identifiait à cette marque, comme je m'identifie à elle, cela parle de beauté, d'histoire et de qualité. C'est la plus vieille maison de parfums au monde, de France, un pays que j'aime et auquel je me sens connectée et dans lequel je passe du temps", a-t-elle déclaré.

Ma mère était une femme très naturelle

Dans cet entretien, la future ex-Madame Brad Pitt en a ainsi profité pour s'épancher davantage au sujet de sa maman, décédée en janvier 2007 des suites d'un cancer. Des confessions rares pour celle qui tient généralement à protéger son intimité. "Ma mère était une femme très naturelle. Elle ne se faisait jamais de petits plaisirs, elle ne portait presque pas de maquillage et elle portait simplement de modestes bijoux. Elle avait toujours un ou deux produits sous la main pour ces moments où elle voulait se sentir femme. L'un d'entre eux, je m'en souviens parce qu'il était très élégant, était une poudre Guer­lain [baptisée "Ladies in All Climates", NDLR]. Je pense que cela parle à toutes les femmes qui ont ces quelques petites choses très spéciales qui les font se sentir féminines. Et donc lorsque j'étais petite fille, j'associais Guerlain à ça", a-t-elle conclu.