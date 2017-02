Angie Be (Secret Story 3) prépare son retour musical avec "All Your Love"

Angie Be, la chanteuse révélée par Secret Story 3 (TF1) en 2009, est bientôt de retour dans les bacs !

Après avoir créé la surprise en 2009 avec le très bon single Soundwaves qui lui a permis d'exporter sa musique un peu partout en Europe et même dans le monde (un premier essai transformé par la suite avec le titre Forever), Angie Be est sur le point de faire son grand come-back dans l'Hexagone en 2017.

En effet, comme certains sites anglais l'ont déjà évoqué, la chanteuse proposera bientôt le single All Your Love, un titre qu'elle a annoncé comme étant le fruit de sa collaboration avec des compositeurs qui ont travaillé pour Rihanna, Justin Bieber ou encore Lady GaGa. Le casting est alléchant !

En attendant de dévoiler son nouveau single All Your Love, Angie Be – qui est aussi DJ ! – propose déjà à ses admirateurs d'écouter son dernier mix élaboré avec le DJ producteur Blue Me. La jeune femme a d'ailleurs pour projet de multiplier les scènes en sa compagnie, avec un spectacle mêlant chant en live et DJ Set... À suivre donc !

Pour rappel, son premier single Soundwaves avait atteint la 16e place des charts en France et même la 4e place en Italie en 2009 ! Souhaitons à son nouveau single All Your Love le même succès dans les mois à venir...