Anna Mouglalis évoque sa fille et le fils de Marie Trintignant qu'elle a "élevé"

À l'affiche de la saison 2 de Baron noir dans laquelle elle reprend le costume d'Amélie Dorendeu, Anna Mouglalis est aussi en couverture du dernier numéro de Grazia. Dans l'interview qu'elle accorde au magazine, l'actrice se confie sur l'éducation qu'elle donne à sa fille de 10 ans, Saül (fruit de ses amours passées avec Samuel Benchetrit) mais aussi sur Jules, le fils que son ex avait eu avec Marie Trintignant. Des confidences rares.

"J'ai une fille et j'ai aussi élevé un petit garçon qui est le fils de Marie Trintignant", annonce-t-elle alors que la question porte sur sa fille. "Ça commence très tôt, dit-elle à propos de l'éducation et de la place des femmes dans la société. À la crèche, pourquoi complimente-t-on une fille sur sa coiffure ou son manteau, et pas un garçon ?" Elle poursuit : "J'ai emmené la mienne voir La Belle et la Bête, avec Emma Watson. C'est très joli, mais c'est un film qui leur apprend à aimer les pervers narcissiques ! Quand Cocteau adapte le même conte, il représente une Bête mélancolique et gentille. Là, elle est d'une grande sauvagerie et d'une injustice totale. Et parce que Belle l'aime, la Bête se transforme en prince charmant ? Là, j'ai dit à ma fille : 'Non. Ce n'est pas parce que tu aimes un homme que tu vas le transformer.'"

De Jules Benchetrit, qui n'est pas nommé, il n'est jamais directement question. Mais à la question "Que dit-on à garçon ?", elle répond sans mâcher ses mots comme pour sa fille. "On essaie de célébrer sa sensibilité, de l'extirper de toutes ces considérations genrées. Ils en souffrent aussi : un petit garçon qui n'aime pas jouer au foot est un peu maltraité", croit savoir Anna Mouglalis qui a donc élevé Jules (20 ans en avril) après la mort en 2003 de Marie Trintignant dont elle a pris le relais après être tombée amoureuse de Samuel Benchetrit – le père de Saül, née en mars 2007. "Elle l'aura élevé plus longtemps que sa mère, c'est vrai. D'ailleurs, elle continue de le voir et de l'éduquer", avait confié Samuel au magazine Elle en août 2016.

Et sa sensibilité, Anna aura visiblement réussi à la célébrer chez Jules, en le soutenant notamment dans son désir de devenir acteur. Le jeune homme jouera ainsi dans Chez Gino, avant de tenir le rôle principal d'Asphalte, un film de son père porté par Isabelle Huppert et Gustave Kervern.

Interview à retrouver en intégralité dans Grazia, en kiosques dès le 19 janvier 2018.