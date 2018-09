Anne-Elisabeth Lemoine admirative de sa mère : "Elle a continué à travailler..."

En septembre 2014, Anne-Elisabeth Lemoine est devenue chroniqueuse de C à vous (France 5). Elle a ensuite pris les rênes de l'émission en septembre 2017, après le départ d'Anne-Sophie Lapix. Et, pour son plus grand bonheur, les audiences se portent toujours aussi bien.

"Notre grande spécificité est qu'il n'y a pas de public, nous faisons de la télé de proximité. C'est un dîner, les gens sont invités à notre table, donc ça change tout à la façon dont on reçoit, on instaure une intimité, on oublie qu'on est à la télévision", a confié l'animatrice de 48 ans pour expliquer les raisons du succès de l'émission à nos confrères de Paris Match. Elle a ensuite souligné que son équipe et elle ne cherchaient pas le "buzz" ou "la polémique inutile". "Mais cela ne nous empêche pas, quand il y a des questions qui fâchent, de les poser. Inutile d'être agressifs", a-t-elle précisé.

La maman d'Arthur (14 ans, né d'une précédente union) et de Vasco (4 ans, né de son union avec Philippe Coelho) a ensuite révélé qu'Emma Thompson, venue en juin 2018, était l'invitée qui l'avait le plus marquée car elle lui avait fait le plus beau compliment qui soit. "Ce qui est formidable avec vous, c'est que tout le monde compte, y compris les gens qu'on ne voit pas", lui avait-elle déclaré. Anne-Elisabeth Lemoine a ensuite admis que toutes les "invitées féminines en général [étaient] très généreuses".

"J'ai une admiration particulière pour les femmes fortes à cause de ma mère qui, sans être une féministe acharnée, m'a inculqué des notions d'indépendance que j'ai toujours gardées. Elle a continué à travailler avec sept enfants à la maison", a-t-elle conclu le sujet.

L'intégralité de l'interview d'Anne-Elisabeth Lemoine est à retrouver dans le magazine Paris Match du 20 septembre 2018.