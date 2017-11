Anne-Sophie Lapix : La surprenante révélation sur son salaire

Le 4 septembre 2017, Anne-Sophie Lapix succédait à David Pujadas aux commandes du journal télévisé de 20h sur France 2. Un nouveau challenge pour la journaliste de 45 ans, qui a, pendant quatre ans, présenté C à Vous sur France 5. Deux mois après son arrivée sur la chaîne publique, elle fait quelques révélations auprès de nos confrères de Télé 2 Semaines.

Sans tabou, Anne-Sophie Lapix parle salaire. Ainsi, si elle ne souhaite pas divulguer le montant touché chez France 2, elle assure gagner "moins bien" sa vie depuis qu'elle présente le JT. "Avant, j'étais salariée d'une boîte de production. Et c'est la règle quand on passe du privé au public...", lance-t-elle. Et d'ajouter : "Les personnes qui vont travailler au 20h ne cherchent pas à être mieux payées."

Une révélation inattendue, surtout que présenter le journal télévisé représente bien plus de pression pour Anne-Sophie Lapix que d'animer C à Vous. Et pour cause, son premier 20h sur France 2 a réuni 5,8 millions de téléspectateurs, soit 24,5% de part d'audience. Pour information, à la rentrée 2016, elle avait fédéré 765 000 personnes sur France 5, soit 4,9% de part de marché. Et, au JT, elle doit convaincre "deux publics" : les téléspectateurs et la rédaction.

Mais son passage de France 5 à France 2 n'a pas eu seulement un impact financier. En effet, comme l'explique Anne-Sophie Lapix, ses enfants sont moins fans du journal télévisé et "ne [la] regardent pas du tout". "D'abord parce qu'en dehors du week-end, ils n'ont pas le droit de regarder la télé. Et puis parce qu'ils n'ont jamais de curiosité vis-à-vis de mon exposition, déclare-t-elle. C'est presque désolant ! Pour eux, je suis vraiment juste une maman."

Toutefois, les deux fils de l'animatrice semblaient bien plus intéressés lorsqu'elle était aux commandes de C à Vous. "Quand j'ai reçu Kev Adams et Gad Elmaleh, ils sont venus me voir en coulisses", révèle-t-elle.

