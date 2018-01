Anny Duperey, célibataire à 70 ans : Elle n'y croit plus beaucoup...

À 70 ans, Anny Duperey est loin d'être à la retraite. Une famille formidable a célébré son 25e anniversaire en novembre et TF1 vient d'en confirmer le retour pour une quinzième saison. L'actrice est également devenue égérie beauté de la marque Nivea. Il n'y a bien qu'en amour que celle qui écrit avec beaucoup de succès accepte de prendre du recul.

Ce mois-ci dans le magazine Notre temps, Anny Duperey revient sur des sujets intimes à commencer par celui, bien délicat, de l'âge. À 70 ans, l'actrice se réjouit de sa collaboration avec Nivea et assume avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Pour autant, elle ne cherche plus l'amour : "Oulala, je n'y pense plus du tout", dit-elle en toute décontraction. Elle s'estime déjà gâtée par la vie : "J'ai été comblée par deux couples : l'un avec l'homme de ma vie, Bernard [Giraudeau], et l'autre avec l'amour de ma vie, Cris Campion."

Avec le premier, emporté par un cancer en 2010, Anny Duperey a vécu dix-huit ans et eu deux enfants : Gaël (en 1982) et Sara (en 1985). Le couple s'est séparé en 1991. Deux ans plus tard, sur le tournage du téléfilm Charlemagne, le prince à cheval, Anny Duperey tombe amoureuse du jeune acteur qui joue son petit-fils ! Rassurez-vous, l'actrice avait 46 ans à l'époque et Cris Campion (révélé par Pirates de Roman Polanski en 1986) déjà 27. Malgré sa différence d'âge, le couple s'est aimé durant douze longues années. Les deux acteurs ont même été amants à l'écran dans Une famille formidable, en 2000.

Aussi Anny Duperey ne s'imagine-t-elle plus rencontrer un homme qui puisse autant compter que Bernard Giraudeau et Cris Campion : "Il y a peu de chances que cela arrive : les hommes n'osent pas s'approcher de quelqu'un de célèbre. Mais je suis assez individualiste, donc je m'habitue très bien au célibat. Et j'ai un rapport avec les gens qui s'apparente à un dégagement amoureux : l'amour circule..."

Retrouvez l'intégralité de cette interview dans Notre temps, en kiosques le 13 janvier 2018.