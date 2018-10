Anouar Toubali, sa rencontre avec sa femme : "Un coup de foudre immédiat"

Quand il ne multiplie pas les entraînements avec sa partenaire Emmanuelle Berne, c'est auprès de sa compagne qu'Anour Toubali trouve un soutien sans faille en marge de Danse avec les stars 9 (TF1).

Concernant sa femme (dont on ignore le prénom), il a déjà évoqué leur rencontre face à Thierry Demaizière dans Sept à Huit sur TF1 en août 2016. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il a reconnu qu'il avait eu de grandes difficultés pour séduire les femmes étant adolescent. "A l'adolescence on a tous envie de sortir avec des filles. Là c'était très dur. J'étais sympa et amusant mais j'arrivais jamais à conclure et ça c'était terrible parce que je voulais être comme tout le monde", s'est-il rappelé.

Tout a changé quand il a rencontré celle qu'il a épousé religieusement en 2009 : "Quand j'ai rencontré ma femme, je me suis tout de suite attaché à elle parce que je savais qu'elle m'aimait vraiment, je sentais la différence. La différence avec les autres qui étaient avec moi mais qui n'assumaient pas trop. Elle je l'ai sentie tout de suite et je savais que c'était elle la femme de ma vie. Coup de foudre immédiat." Et le comédien de 31 ans vu dans Taxi 5 d'ajouter alors sur leur petite fille, Zaïneb, née en 2015 : "Elle avait une chance sur deux d'être comme moi, j'ai eu très peur, j'étais très inquiet."

Découvrez la prochaine danse d'Anour Toubali dans Danse avec les stars 9, le 6 octobre 2018 à 21h sur TF1.