Anthony Delon : Amoureux de Haute Couture, au côté d'Amanda Lear

La Fashion Week de Paris a pris fin ce mercredi 3 juillet et intéressé de nombreuses célébrités, hommes et femmes. Anthony Delon en avait découvert la ferveur une première fois dimanche 30 juin, en assistant au défilé Redemption. Il était à nouveau de sortie en fin de semaine et a retrouvé Amanda Lear et Orlando, pour un show dans un prestigieux hôtel...

Anthony Delon aura réalisé deux sorties mode, lors de la première et de la dernière journée de la Fashion Week Haute Couture. Mercredi, l'acteur de 54 ans et fils d'Alain Delon s'est rendu au Lutetia, dans le 6e arrondissement de Paris. Il y a retrouvé Amanda Lear (vue le jour même au défilé Jean Paul Gaultier) et Orlando, et a découvert avec eux la nouvelle collection du créateur Kithe Brewster.

Deux jours plus tôt, la petite soeur d'Anthony, Anouchka, renouait elle aussi avec la ferveur de la Paris Fashion Week. La comédienne était allée à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, théâtre du défilé de la maison britannique Ralph & Russo.