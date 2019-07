Flora Coquerel et Carla Ginola : Modeuses canons face à Anthony Delon, curieux !

Cette semaine encore, Paris conserve son titre de capitale de la planète Mode ! La Ville lumière est le théâtre d'une nouvelle Fashion Week, cette fois consacrée aux collections Haute Couture. Flora Coquerel et Carla Ginola en ont retrouvé la ferveur le week-end dernier, en assistant au défilé Redemption.

Le défilé a eu lieu dimanche 30 juin, au Pavillon Ledoyen. Plusieurs célébrités se sont rendues dans le restaurant de l'avenue Dutuit, dans le 8e arrondissement. Parmi elles figurait Flora Coquerel. L'ancienne Miss France de 25 ans était venue soutenir son amie top model Cindy Bruna, qui participait au show.

Comme Flora Coquerel, l'influenceuse (et fille de l'ex-footballeur David Ginola) Carla Ginola et l'acteur et fils d'Alain DelonAnthony Delon ont assisté au défilé Redemption. Les chanceux spectateurs de l'événement ont suivi avec attention les passages des mannequins, dont faisaient également partie les égéries de Victoria's Secret, Stella Maxwell, Alexina Graham et Sara Sampaio.