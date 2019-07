Anthony Martial, le scandale des tromperies : un footballeur balance

En février dernier, une tempête s'est abattue sur le couple formé par Mélanie Da Cruz et Anthony Martial. Alors qu'ils semblaient filer le parfait amour, le footballeur avait demandé à son ex-compagne Samantha de se dénuder lors d'une conversation vidéo. Un scandale qui avait causé la rupture du sportif et de sa belle, révélée dans Secret Story 9. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre pour les amoureux, mais l'affaire est loin d'être oubliée... Thomas Meunier, défenseur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé à ce sujet auprès de nos confrères de France Football.

Alors qu'il était interrogé sur le cliché des footballeurs qui "n'ont pas de cerveau", l'international belge a répliqué : "Les gens qui disent ça ont des lacunes intellectuelles. Le football est un domaine dans lequel on est très médiatisé, et même quand on ne veut pas l'être, on l'est quand même." Afin de s'expliquer un peu plus, Thomas Meunier a évoqué le cas de son camarade : "Je prends l'exemple d'Anthony Martial et de ce truc qui est sorti avec sa copine. Ce genre de truc, ça se passe tous les jours. Tout le monde connaît un mec qui envoie des photos de lui à une meuf pour la draguer. Ou un mec qui va à droite, à gauche. Sur les quinze mecs autour de nous, il y en a peut-être six qui ont déjà commis l'adultère." "Les footballeurs n'ont pas le droit à l'erreur", regrette-t-il.

Rappelons qu'après le scandale, l'attaquant de Manchester United avait présenté publiquement ses excuses à Mélanie Da Cruz sur Instagram. Puis, quelques semaines plus tard, lors d'un voyage à Dubaï, Anthony Martial avait demandé la jeune femme en mariage, lui offrant une belle bague de fiançailles. Avec son fils Swan, qui célébrera son premier anniversaire le 25 juillet prochain, le couple semble plus heureux que jamais. Pour information, de son côté, le jeune footballeur de 23 ans est également papa d'une petite Peyton, née de ses amours avec son ex-compagne Samantha.

L'interview de Thomas Meunier est à retrouver en intégralité dans le magazine France Football, en kiosques depuis mardi 9 juillet 2019.