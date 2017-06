Anthony Matéo (Les Anges 9), ses confidences hot : La fessée, les sextapes...

Anthony Matéo est l'un des plus beaux garçons de la télé-réalité. À l'aube de l'été, l'ex-petit ami de Kim Glow dont on a pu admirer la plastique dans Les Anges 9 sur NRJ12 a accepté de répondre aux questions aussi coquines qu'indiscrètes de nos confrères du magazine Public.

Par exemple, Anthony a raconté sans tabou sa première fois : "Malheureusement, ma première fois n'était pas romantique. J'avais 15 ans et j'étais passablement alcoolisé, c'était en soirée. Ça a été très vite fait. Je n'en garde pas un souvenir mémorable. En tout cas, ce n'est pas ce que je raconterai à mes enfants plus tard. Je leur dirai que j'étais fou amoureux et que c'était au coucher du soleil sur une plage !"

Concernant l'identité de la candidate de télé-réalité la plus douée au lit selon lui, Anthony a renseigné : "Je n'ai pas testé toutes les candidates, mais parmi celles avec qui j'ai couché, c'est , qui était de loin la meilleure. On est restés presque trois ans ensemble et je pense que plus on se connaissait, mieux c'était." Et de poursuivre sur ses goûts au lit : "J'aime bien les jeux de rôles. Ça me fait tripper que ma copine joue les infirmières cochonnes. (...) J'aime bien parler pendant le sexe. Je ne sors pas de trucs trash ou d'insultes, mais j'aime bien échanger avec ma partenaire, lui dire ce que j'aime et qu'elle fasse de même."

En revanche, qu'on se le dise, Anthony n'est vraiment pas fan de l'amour à la Fifty Shades of Grey. "La violence ne fait pas partie du sexe pour moi. J'aime faire plaisir à l'autre, pas lui faire mal. Au lit, je suis tendre... Même si une petite fessée n'a jamais fait de mal à personne !", a-t-il lâché avec malice.

Pour finir, sachez que si vous comptez sur la sortie prochaine d'une hypothétique sextape mettant en scène le beau gosse, ce jour n'est pas près d'arriver. "Je tiens trop à mon image et je ne fais pas du tout confiance au Cloud. On filme et on se retrouve vite sur Jacquie et Michel. L'angoisse !", a-t-il lancé.

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.