Kim Glow (Les Anges 9), "instable" pour son ex Anthony: "Elle a dû être abusée"

Les ex-tourtereaux Kim Glow et Anthony Matéo ne cessent de commenter leur rupture survenue il y a quelques semaines dans Les Anges 9 de NRJ12. Interrogé par nos confrères du magazine Public, le beau gosse de 25 ans a assuré que son ex-petite copine n'était pas toujours simple à suivre... Elle qui l'a traité de "manipulateur" avant de le clasher régulièrement sur les réseaux sociaux.

"Kim est juste instable et excessive. Elle m'a fait flipper en me disant 'je t'aime' au bout de dix jours ! J'ai donc préféré tout stopper avant que ça dérape et que cette relation prenne une mauvaise tournure", a tout d'abord indiqué Anthony. Et de répondre à l'accusation de manipulation formulée par la chanteuse de Sans vous : "Kim a 32 ans mais se comporte comme une gamine. Elle s'attache trop vite et trop fort aux gens. Je ne sais pas d'où vient son mal-être. Elle a dû être trompée ou abusée par le passé (...) Kim ne supporte pas l'idée qu'on puisse l'abandonner. Elle préfère s'inventer des scénarios et enjoliver la réalité."

En ce qui concerne sa petite rechute en cours d'aventure - Anthony et Kim ont couché ensemble dans Les Anges 9 après leur séparation -, Anthony assume celle-ci mais tient tout de même à la remettre en perspective. "C'est de sa faute ! Lorsque les cadreurs nous laissaient seuls, Kim venait dans mon lit chercher du réconfort. J'ai craqué. Je suis un homme, je n'ai pas résisté à la tentation !", a-t-il expliqué.

