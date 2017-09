Anthony Matéo provoque Valentin : "Les abdos, ça ne fait pas rester les filles"

Anthony Matéo (24 ans) n'est peut-être pas le candidat de télé-réalité le plus musclé du moment mais il a, selon lui, d'autres atouts...

En découvrant devant sa télé ce 19 septembre 2017 qu'il avait été clashé sur son physique par Valentin – le petit ami de Jessy – dans Les Marseillais vs Le reste du monde (W9) pour avoir osé la draguer en son absence, l'ex de Kim Glow a aussitôt ironisé en commentaire d'une photo de lui tout sourire : "Les abdos ne font pas rester les filles, c'est pour cette raison que j'ai arrêté d'en avoir. #BisouDuNain #MaVieDeGros #RDVdans2episodes."

Pour rappel, Valentin avait lâché avec beaucoup d'assurance face à Adixia dans l'épisode de ce mardi : "Elle s'est rapprochée du nain de jardin. (...) Quand je vois Anthony, je me dis : 'Comment on peut me remplacer par un mec comme ça ?' Il est petit, gras, il n'est pas marrant. Je pense que je vaux mieux qu'un mec comme ça."

La sortie d'Anthony a évidemment beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, d'autant plus que c'est à cause de lui que Jessy et Valentin se sont séparés... avant de se remettre ensemble très récemment. "Valentin est droit ! Un gars aussi bien que lui y en a pas beaucoup !!!!!! Valentin reste comme tu es !!!", "Tu n'as donc vraiment plus rien pour toi, la gentillesse aussi s'est envolée", "T'es devenu comme tous les autres débiles de télé-réalité, toi qui étais différent, t'es tombé bien bas !", pouvait-on lire dès les premières réactions.