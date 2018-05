Ariana Grande et son chéri officialisent : Leur photo façon Harry Potter !

Au début du mois de mai 2018, la presse américaine rapportait qu'Ariana Grande avait déjà un nouvel homme dans sa vie après sa rupture avec Mac Miller : le comédien du Saturday Night Live, Pete Davidson. Jusqu'à présent, le jeune couple n'avait pas pris la peine de confirmer mais c'est désormais chose faite !

Mercredi 30 mai 2018, sur son compte Instagram, Pete Davidson (24 ans) a posté une photo de lui et d'Ariana Grande (24 ans également) tous deux habillés comme des personnages du monde d'Harry Potter, avec des robes de sorciers ! Le comédien semblait porter le blason de la maison Gryffondor alors que la chanteuse semblait avoir celui de Serpentard... "La chambre des secrets a été ouverte...", a commenté le comédien en légende. Une phrase tirée du deuxième volet de la célèbre saga littéraire.

La veille, Ariana Grande – de retour avec le single No Tears Left to Cry – avait partagé dans sa story Instagram une photo de son nouveau chéri alors qu'il se produisait sur scène avec son spectacle d'humour dans un club de Los Angeles. Le couple vit pour l'heure ses premiers pas et, attaqué sur la Toile pour ses problèmes mentaux, Pete Davidson a réagi en affirmant pouvoir être en couple sans que cela n'affecte la chanteuse.

Thomas Montet