Ariana Grande : Pete Davidson effacé, son nouveau tatouage pour... Mac Miller !

Ariana Grande, récemment célibataire depuis sa rupture avec son fiancé le comédien Pete Davidson, est définitivement passée à autre chose. Si elle fait "le deuil" en musique de sa relation – et de toutes les autres –, elle tourne aussi une page physiquement.

Comme le rapporte la presse américaine, la chanteuse de 25 ans a fait recouvrir un autre des tatouages réalisés pendant sa relation avec Pete Davidson. Alors qu'elle a déjà transformé son tatouage "Reborn" en plume, on découvre aujourd'hui que l'interprète de No Tears Left to Cry a aussi transformé son tatouage "8418" (le numéro de matricule de pompier du défunt papa de Pete, mort pendant les attentats du 11 septembre 2001 à New York). Sur une vidéo filmée au portable, prise dans les coulisses du tournage du clip de Thank U, Next, on peut voir Ariana Grande montrer son nouveau tatouage : le nom "Myron", qui n'est autre que le chien de son regretté compagnon le chanteur Mac Miller, mort en septembre dernier.

Ariana Grande, durement attaquée après la mort de son ex, serait-elle nostalgique de celui qui a été son compagnon pendant plusieurs années ?