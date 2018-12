Ariana Grande : Son ex Pete Davidson, à bout, ne "veut plus être sur Terre"

Samedi 15 décembre 2018, Pete Davidson a posté un message effrayant sur Instagram, avant d'effacer son compte sur ce même réseau social. La star du Saturday Night Live a publié la capture d'une note dans laquelle le comédien et humoriste, qui souffre de troubles mentaux, dit se retenir de mettre fin à ses jours. "Je ne veux vraiment plus être sur cette Terre. Je fais de mon mieux pour y rester, pour vous, mais je ne sais à vrai dire pas combien de temps je pourrais tenir. Tout ce que j'ai fait c'est aider des gens. Souvenez-vous juste que je vous l'avais dit", écrit Davidson, 25 ans.

Ce message ne laisse guère de place à l'interprétation : il s'agissait d'un appel à l'aide à prendre tout à fait au sérieux. Son ex-fiancée Ariana Grande, qui a déjà affronté la mort d'un autre ex-compagnon, le rappeur Mac Miller, a très vite réagi comprenant qu'elle était concernée par le mot alarmant de Pete. En effet, quelques minutes avant de poster sur Instagram son désir d'en finir, Davidson avait défendu Kanye West qui souffre de troubles bipolaires, suite à un tweet d'Ariana Grande : elle blaguait très gentiment en disant que "pendant que les garçons se battent sur Twitter", elle avait une nouvelle chanson (intitulée Imagine) à promouvoir. La chanteuse s'est excusée rapidement. Quand bien même, son ex Pete Davidson n'a pas du tout apprécié cet humour au dépend des personnes souffrant de maladie mentale et l'a fait savoir en soutenant ouvertement Kanye.

"Une blague débile", Ariana se sent responsable

"Mec, je suis tellement désolé, j'ai fait une blague débile. Je ne voulais vraiment pas faire de mal. Tout ce que je veux c'est que chacun soit en bonne santé et heureux. Désespérément. S'il te plaît. Mon Dieu", a finalement écrit Ariana Grande sur Twitter, craignant que Pete Davidson ne mette fin à ses jours. "Je suis en bas et je ne vais nulle part si tu as besoin de quelqu'un ou quelque chose. Je sais que tu as ce qu'il te faut et que ce n'est pas moi, mais je suis là aussi", poursuit-elle, faisant peut-être référence au fait que son ex avait semble-t-il retrouvé l'amour. Elle a depuis effacé ces tweets.

Puis l'acteur Jon Cryer a fini par révéler sur Twitter que son ami Pete Davidson était bien à New York et qu'il bossait aux studios du Saturday Night Live où il était "bien présent". Des propos confirmés par un représentant de NBC au NYPD (New York Police Department). Le samedi soir, Davidson était à l'affiche d'une nouvelle émission du SNL, où il a fait une brève intervention pour introduire les invités musicaux Miley Cyrus et Mark Ronson, ainsi qu'une apparition dans un sketch pré-enregistré sur la recherche d'un nouveau présentateur aux Oscars après la défection de Kevin Hart.