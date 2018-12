Ariana Grande : Son ex-fiancé Pete Davidson l'a déjà remplacée !

La nouvelle est tombée à la mi-octobre : clap de fin pour Ariana Grande et Pete Davidson, quelques mois seulement après le début de leur histoire et leurs rapides fiançailles. A-t-on été surpris ? Pas vraiment. La rupture de la chanteuse américaine et du comédien, tous deux âgés de 25 ans, a été justifiée par un mauvais timing, Ari pensant toujours beaucoup à son ex petit-ami Mac Miller mort le 7 septembre dernier d'une overdose accidentelle de médicaments.

Alors que la popstar cartonne avec sa nouvelle chanson Thank U, next, dans laquelle elle évoque tous ses ex, la vie sentimentale de Pete Davidson bouge à nouveau. E! News rapporte en effet que le comédien de Saturday Night Live a remonté la pente depuis sa rupture avec Ariana puisqu'il a des rendez-vous amoureux. Probablement de simples flirts puisque rien n'est dit sur la nature de ces sorties. Quoi qu'il en soit, souvent décrit comme au fond du sac, Pete Davidson va beaucoup mieux : "Il a un fort réseau de soutien avec sa famille et ses amis autour de lui qui continuent à le faire rire."

Si le comédien est décidé à aller de l'avant, Ariana Grande a toujours à l'esprit Mac Miller. L'interprète de No Tears Left to Cry a transformé son tatouage "8418" (le numéro de matricule de pompier du défunt papa de Pete Davidson, mort pendant les attentats du 11 septembre 2001 à New York) pour le nom "Myron", le chien de Mac Miller.

Malgré la fin précoce de ses fiançailles, Ariana Grande continue de prendre la défense de Pete lorsqu'il est attaquée. Elle s'est adressée à ses fans dans une note postée dans ses stories Instagram dans laquelle elle a écrit : "Je me soucie profondément de Pete et de sa santé."