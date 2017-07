Ariana Grande: Son frère Frankie, ému, brise le silence un mois après l'attentat

Séquence émotion sur le plateau de Good Morning Britain ce jeudi matin. Frankie, le grand frère de la célèbre popstar Ariana Grande, est sorti du silence après le terrible attentat qui a fait 22 morts à la sortie d'un concert de la chanteuse à Manchester, en mai dernier.

Interviewé en duplex de Los Angeles, le chanteur de 34 ans a fait l'éloge de la Dangerous Woman, qui a organisé en un temps record un grand concert après l'attaque, pour lever des fonds en faveur des victimes et leurs proches. Il était d'ailleurs au bord des larmes après la diffusion d'un extrait du One Love Manchester.

"Ce qu'elle a fait, c'était tellement puissant. Elle a fait jaillir la lumière au milieu des ténèbres et rayonner sur toute la planète. Tout s'éclaire désormais, c'est beau", s'est-il emporté. Frankie était d'autant plus touché que sa soeur de 24 ans était bouleversée après l'attentat, qui a visé principalement des enfants et leurs parents.

"On brûlait d'envie de faire quelque chose pour les victimes et leurs familles, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a fait face pour aller de l'avant. C'était très important pour les familles, les victimes et le monde. La musique a un pouvoir de guérison et nous permet d'avancer, tous ensemble", a-t-il ajouté à propos du concert qui a permis de collecter 8 millions d'euros, si l'on en croit les informations de RTL.

Frankie Grande a ajouté que sa soeur garderait contact avec les survivants de l'attaque, via les réseaux sociaux. Un mois et demi après le drame, le chanteur qui avait suspendu sa tournée est finalement prêt à repartir sur les routes pour son Livin' La Vida Grande Tour.

"J'ai hâte de reprendre la tournée. Je ne garderai pas à l'esprit ce qu'il s'est passé à l'issue du concert d'Ariana parce que je suis confiant, je veux croire que le monde peut surmonter tous les obstacles. J'ai le sentiment que tout va bien se passer, pour reprendre les mots d'Ariana. Vivre dans la peur ne nous mènera nulle part", a-t-il conclu.

Coline Chavaroche