Ariana Grande : Un nouveau tatouage, en hommage au père de son chéri

Se fréquentant depuis à peine deux mois, Ariana Grande et le comédien du Saturday Night Live ont d'ores et déjà annoncé leurs fiançailles au début du mois de juin, emménageant ensemble à New York dans la foulée. Depuis, le couple a multiplié les apparitions, notamment en s'accordant une joyeuse et tendre virée shopping vendredi 29 juin. Mais l'idylle entre les deux stars se voit déjà assombrie par une ancienne blague déplacée qu'a faite le comédien lors d'un sketch, plus d'un an avant qu'il ne soit en couple avec la chanteuse.