Ariane Brodier déjà bien amincie 1 mois après bébé : "Encore 4 kilos à perdre !"

Le 21 janvier 2018, Ariane Brodier donnait naissance à son tout premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été révélé, fruit de ses amours avec son chéri,n le rugbyman Fulgence Ouedraogo. Depuis, la comédienne de 38 ans tente de retrouver sa ligne... avec succès !

En story sur Instagram, la jeune maman a dévoilé sa nouvelle silhouette post accouchement. En brassière de sport et legging, Ariane Brodier affiche un joli corps déjà bien aminci. "6 semaines post partum, encore 4 kilos à perdre et tout remuscler !", a-t-elle écrit. Plus encore, la jeune femme a demandé à ses followers s'ils souhaitaient qu'elle partage son programme sportif.

En février dernier, soit un mois après avoir donné naissance à son fils, Ariane Brodier indiquait déjà ne pas avoir encore "retrouvé [son] poids et [son] corps" d'avant bébé. "Je rentre dans mes jeans mais, en même temps, j'y suis rentrée toute ma grossesse... Pas de quoi se vanter", lançait-elle.

Plus récemment, sur son blog 9moi, la comédienne révélait reprendre enfin le sport. "Pour ceux qui me connaissent, c'est incroyable que j'ai tenu sans rien faire si longtemps... Moi qui suis déjà à bout de nerfs si je ne vais pas au sport tout les jours !! Alors 6 semaines sans sport, c'est juste fou-fou...", lâchait-elle.