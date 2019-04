Ariane Brodier enceinte : elle dévoile les photos de sa baby shower

C'est sur son compte Instagram suivi par 364 000 abonnés qu'Ariane Bordier dévoile les coulisses de sa seconde grossesse. La jolie blonde, déjà maman d'un petit garçon au prénom qu'elle garde encore secret, attend actuellement une petite fille. Elle a d'ores et déjà eu droit à sa baby shower.

"Voilà quelques photos de ma #babyshower au @mas_de_la_poste [dans le Sud de la France, où elle habite, NDLR] organisé par @lapetite.decoratrice.francaise. Merci à @clarajungpatisserie pour ce magnifique gâteau et à @aurelie_demarez pour ses photos... et merci @lapetite.decoratrice.francaise d'avoir transformé ce jour pluvieux un jour heureux #babyshower #family #montpellier #bonheur", a commenté Ariane Brodier en légende d'un petit diaporama.

La future maman et son amoureux, le rugbyman Fulgence Ouedraogo, ont eu droit à une fête d'inspiration printanière avec des compositions florales de saison, des ballons roses et blancs, une pièce montée aux tons pastels, des cupcakes décorés façon roses... Autour d'Ariane Brodier, on pouvait compter sur la présence d'une petite quinzaine de personnes, dont le mannequin et actrice Noémie Lenoir.

Ariane Brodier, qui va publier en juin prochain un livre intitulé Maman sans mode d'emploi, a multiplié les confidences à l'occasion de cette deuxième grossesse. Aux dernières nouvelles, elle a pris environ six kilos et elle a les jambes un peu lourdes. "Pour activer la circulation, on se bouge ! Marche, vélo, piscine, ce que vous voulez, mais c'est le seul moyen", expliquait-elle alors sur son blog. La jeune femme disait aussi regretter d'avoir de la cellulite, tout en se réjouissant que son bébé soit en parfaite santé. Elle qui a connu de nombreuses fausses couches craignait en début de grossesse que ce schéma ne se reproduise...

Thomas Montet