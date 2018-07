Ariane Brodier maman : Premières vacances pour son "bébé tigre"

Alors qu'il y a quelques jours, Ariane Brodier fêtait les six mois de son fils (dont on ignore toujours le prénom), né de ses amours avec le rugby man Fulgence Ouedraogo, elle célèbre désormais une toute autre étape de la vie de son "bébé tigre" comme elle le surnomme : ses premières vacances !

C'est un moment précieux que la comédienne et humoriste de 39 ans a dévoilé à ses abonnés en postant une série de photos de cette journée mémorable. On peut donc y apercevoir le visage de son fils, lunettes sur le nez et enveloppé dans un poncho, offert par sa grande copine Laury Thilleman. "Journée des premières fois pour bébé Tigre : première fois qu'il se baigne en piscine avec des lunettes, un maillot et même une bouée ... mais le mieux c'est quand papa me fait nager !!! Et vous à quel âge avez-vous baigné votre bébé ??? Merci pour le poncho et la combi de surfeur @laurythilleman et @juanarbelaez", a-t-elle légendé tendrement.

Pour rappel, Ariane Brodier accueillait son premier enfant le 21 janvier 2018. Depuis, la jolie blonde a repris ses activités professionnelles en postant régulièrement ses conseils de jeune maman sur son blog, Neuf mois, qui cartonne et elle aurait également un projet de livre autour de la maternité.