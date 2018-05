Ariane Brodier : Gros reflux, ostéo, 2e bébé... Les coulisses de sa vie de maman

Le 21 janvier dernier, Ariane Brodier donnait naissance à son fils, dont le prénom n'est pour l'heure pas connu. Un bonheur qu'elle partage régulièrement sur les réseaux sociaux. Et sur son blog, l'humoriste de 39 ans se plaît à raconter sa nouvelle vie de maman. Son dernier sujet ? La "compétition de mamans".

Ariane Brodier ne comprend pas ce besoin de certaines mamans de comparer leurs enfants. Elle qui a "déjà du mal avec les conseils permanents" qu'on peut lui donner : "Souvent, je remercie du conseil, mais je fais comme il me semble être le mieux pour mon fils. J'écoute mon docteur et je vois sur bébé ce qui lui réussit ou pas, car même quand les conseils partent d'un bon sentiment, bah ça donne comme le sentiment qu'on fait mal..."

La compagne de Fulgence Ouedraogo a donc précisé que cela ne servait à rien de comparer deux enfants, car chaque bébé est unique. "Mon fils a été sevré à 2 mois, car je reprenais le boulot, on m'a reproché d'avoir arrêté l'allaitement alors que j'aurais bien continué, mais je devais subir des vaccins incompatibles avec l'allaitement. Et depuis qu'il est passé au lait artificiel... Mon bébé fait ses nuits... Il dort de 21h00 à 7h00 du matin, quand il se réveille à 7h00 je lui mets sa tétine (n'en déplaise à certains) pour préparer le bib et le temps que je redescende dans sa chambre, parfois, il s'est rendormi...", a-telle confié.

Et de poursuivre : "J'ai beaucoup de chance, car il a un gros reflux, prend de l'inexium, du gaviscon, fait de l'osteo et de la Kiné, mais mon bébé ne pleure pas, il sourit tout le temps. Et pourtant quand on me demande s'il fait ses nuits ou si ce n'est pas trop dur... Je dis juste un petit 'ça va' alors que j'ai envie de dire si tout les enfants sont comme ça, j'en fais 10 !!" Ariane Brodier explique aussi que son fils est "hypertonique", qu'il se retourne et tient bien sa tête.

Mais bébé n'est pas le seul concerné. Parfois, les mamans aiment s'avoir si leurs amies ont retrouvé leur poids de forme ou comment elle se sent depuis la naissance. Autant de questions qui peuvent gêner Ariane Brodier : "Quand j'ai le malheur de dire non (ce qui est vrai, il me reste 2/3 kg pour faire mon poids et des heures de sport pour la tonicité), j'ai droit à un 'oh ça va tu es toute mince'. Oui merci, c'est gentil que tu me trouves mince, mais à la question 'as-tu récupéré ton poids ?' la réponse est non." Mais elle est loin d'être complexée et ne fait pas une obsession de son poids. Ce qu'elle souhaite, c'est juste retrouver la forme afin... de tenter de faire un deuxième enfant : "Je voudrais faire un deuxième bébé et que je sais que le corps doit se remettre avant."