Ariel (10 Couples parfaits) : La faveur que lui a accordée la production

Ariel est l'un des candidats de 10 Couples parfaits 3 (TFX). S'il était réticent à l'idée de participer à une télé-réalité au départ, il a finalement accepté la proposition de la production et ne le regrette en aucun cas comme il l'a confié à Purepeople. Le chanteur de 27 ans ne cache toutefois pas que ce n'était pas simple tous les jours, surtout la nuit.

"11 mecs qui vont se coucher le soir... On ne s'entend plus ! Ça ronfle de partout. J'ai passé deux nuits blanches, donc la prod' a été hyper conciliante avec moi. Elle m'a permis d'aller dormir en salle d'interview. (...) Le pire dans tout ça, c'est que pendant le tournage, tout le monde disait que je ne faisais que dormir, ce qui a le don de m'énerver parce que j'étais celui qui dormait le moins. Je devais attendre que les interviews de la maison se terminent et elles se faisaient le soir. Donc à 3 ou 4h du matin, je pouvais me coucher. Et on est réveillé à 6 ou 7h du matin : 8h, c'est la grasse matinée sur un tournage", nous a expliqué Ariel.

Le jeune homme a ensuite révélé qu'il avait été contacté pour participer à The Voice lors du tournage de 10 Couples parfaits. Malheureusement, les auditions étaient terminées lors de son retour en France : "Je les ai rappelés quand je suis rentré, mais on m'a dit que le tournage était terminé et qu'ils reviendraient vers moi l'année prochaine. Mais si je peux éviter de faire un télé-crochet, j'éviterai. Je préfère être un chanteur parmi des gens qui ne le sont pas, dans une émission qui n'est pas musicale, plutôt qu'un chanteur parmi une centaine d'autres. (...) Évidemment, je ne ferme pas la porte."

En attendant, Ariel est en pleine préparation de chansons et travaille avec une "équipe géniale" : "Je suis en train de créer mon univers, mes chansons et j'espère pouvoir les partager dans quelques mois."

