Ariel (10 Couples), une rupture "brutale" : "Elle a fouillé dans mon téléphone..."

Le candidat de 10 Couples parfaits 3 (TFX) a répondu aux questions de Purepeople. Après avoir expliqué pourquoi il était réticent à l'idée de participer à l'émission au départ ou dévoilé la faveur que lui avait accordée la production, Ariel a répondu aux questions de notre interview Power of love.

"Je devais avoir 4 ans. C'était à l'école maternelle et à toutes les récrés, je prenais ma petite meuf par la main, je l'emmenais dans la classe qui était vide et on se bécotait", a-t-il confié quand on l'a questionné sur son premier amour. Le chanteur de 27 ans nous a ensuite parlé de son plus gros chagrin d'amour : "C'était il y a un an et demi. Ma dernière meuf en date parce que j'ai vécu une rupture hyper brutale. Je me lève le matin, elle part au travail et elle me dit : 'À ce soir mon amour. ' Et je ne l'ai plus jamais revue. Elle a fouillé dans mon téléphone et elle y a vu des choses pas terribles."

Une autre fois, c'est Ariel qui a bien failli fuir. En revanche, cette fois-là, il ne connaissait pas vraiment la fille en question. Le candidat a discuté avec une jeune femme qui "prenait des photos" qui la mettaient à son avantage. "Elle prenait des photos de très près", a-t-il précisé. Il s'est donc dit que la principale intéressée cachait quelque chose. Soucieux et intrigué, il lui a tout de même donné un rendez-vous. "Je me suis posté au loin pour la voir. Et l'horreur ! (...) Je me suis demandé si j'y allais ou pas, mais jamais de la vie je ne poserai de lapin à une fille parce qu'elle ne me plaît pas. Donc j'ai pris le verre en question, j'ai fait le job, après j'ai mis tempête", a-t-il conclu.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.