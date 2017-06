Arizona Muse mariée angélique : Le top model sublime dans sa robe

Arizona Muse possède un impressionnant portfolio de campagnes publicitaires, parutions presse et défilés de mode. Ses plus belles photos ne sont pourtant pas issues d'un nouveau shooting : le top model américain s'est marié ce week-end. Plusieurs images de l'heureux événement ont été publiées sur les réseaux sociaux...

C'est à Londres qu'Arizona Muse et son fiancé, Boniface Verney-Carron, se sont dit "I do" ! L'Américaine de 28 ans portait pour l'occasion un manteau et une ravissante robe blanche conçus par la créatrice de vêtements Alice Temperley, pour la marque Temperley London. Des bijoux Chopard accessoirisaient sa tenue angélique.

Boniface Verney-Carron, lui aussi vêtu de blanc, a régalé ses abonnés en publiant sur les réseaux sociaux un diapo de photos de l'après-cérémonie.

Le frère d'Arizona, Theodore Muse, et le fils du mannequin, Nikko (8 ans, né d'une précédente relation avec le styliste Manuel Quintana), étaient de la partie.