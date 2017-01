Arnaud Montebourg et Aurélie Filippetti : Un couple soudé et enjoué en campagne

A quelques heures du premier débat de la primaire de la gauche, qui aura lieu le 12 janvier et sera diffusé en direct sur TF1, Arnaud Montebourg a été très accaparé par ses dernières visites officielles à Paris.

Lundi 9 janvier, l'ancien ministre de l'Economie s'est ainsi rendu à la Maison de la Poésie pour participer à une rencontre-débat sur la thématique des arts et de la culture. Venu au bras de sa compagne Aurélie Filippetti, ex-ministre de la Culture et de la communication entre 2012 et 2014 et chargée des questions éducatives et universitaires dans l'équipe de campagne (dont ne fait finalement plus partie l'humoriste Guy Bedos ), s'est entre autres engagé lors de son discours à augmenter de 500 millions d'euros par an le budget de la culture pour "lutter contre les déserts culturels" s'il était amené à être élu président de la République.

Le lendemain, c'est au cocktail organisé pour les 40 ans du Centre Georges Pompidou que l'homme politique de 54 ans et l'ancienne ministre de 43 ans sont de nouveau réapparus devant les caméras. Soudés, les parents de la petite Jeanne (née prématurément en septembre 2015) se sont affichés complices pour prendre la pose lors du photocall avant de rejoindre les autres invités. Jack Lang, Frédéric Mitterrand, Alain Pompidou et sa femme Nicole, Anne Gravoin, Catherine Tasca, Jacques Toubon, Christine Albanel, l'artiste Orlan ou bien encore l'animateur Tex ont été vus sur place.